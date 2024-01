Luego de que se hicieran tendencia las declaraciones de la influencer mexicana Kass Quezada en el podcast ‘Hablemos de Tal’ con 'Un tal Alfredo', en las que reveló haber estado en una relación tóxica llena de maltratos e infidelidades, muchos se preguntan en redes sociales ¿quién es el ex novio de Kassa Quezada?

En la entrevista, la influencer originaria de Oaxaca y por ello apodada 'Quesito Oaxaca', señaló que fue a los 16 años cuando sostuvo este noviazgo que duró 5 años y el cual calificó como un 'infierno', pues su pareja era una persona manipuladora, narcisista y agresor psicológico que se burlaba de ella, la maltrataba e incluso le era infiel.

Usuario en redes sociales investigan quién es el ex novio de Kass Quezada

Pese a que Kass Quezada no dio el nombre de su ex novio e incluso pidió a sus seguidores que no investigarán más del tema porque no valía la pena darle importancia, muchos en redes sociales se preguntaron quién era ese tipo.

Fue así que diferentes usuarios se dedicaron a hacer una investigación para dar con el hombre, encontrando el perfil de un usuario en Instagram y TikTok que se hace llamar Ricardo Champ y quien concluyen es el ex novio de Kass Quezada.

El ex novio de Kass Quezada la amenazó por el estreno del podcast

Originalmente el episodio del podcast ‘Hablemos de Tal’ con 'Un tal Alfredo' en el que participa Kass Quezada iba a estrenarse en septiembre de 2023, sin embargo, debido a las amenazas de su ex novio y que fueron reveladas por el anfitrión del podcast, se retrasó hasta ahora.