¿Quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity México 2025?

Se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity México 2025, el reality show culinario que transmite TV Azteca que durante su primer programa también ya tuvo a su primer eliminado.

Los jueces pusieron como primer reto de eliminación un "platillo con historia"/IG: @masterchefmx |

Para esta edición los participantes se dividieron en cuatro generaciones, las cuales son: Los Clásicos (Baby Boomers), Generación Casete (Generación X), Millennials y Generación Z.

Para este primer reto de eliminación los jueces Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena pidieron a los participantes hacer un “platillo con historia”, quedando al final con el mantel negro el comediante Memo Ríos, del equipos Clásicos, e Iram Mendiola, de la Generación Z, siente precisamente este último el primer eliminado de MasterChef Celebrity México 2025.

MasterChef Celebrity se trasmite todos los domingos por Azteca Uno/IG: @masterchefmx |

El influencer presentó un platillo llamado “Dominguito Familiar”, que consistía en carne de cerdo preparada con especias, manteca y jugo de naranja, mismo que no recibió las mejores críticas de los jueces, por lo que le tocó salir de la competencia.

Con los sentimientos a flor de piel, Iram platicó con Antonio Betancourt luego de su eliminación en #MasterChefCelebrity. 🥺👨🏻‍🍳 ¡Conoce todo lo que los contó nuestra celebridad! 🍽️🔥 pic.twitter.com/f7mja2MBAC — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) March 31, 2025

“Me voy contento con lo que hice, cómo afronté el reto de eliminación. Creo que los dos primeros platillos es muy complicado improvisar con algo que nunca has comido. En el reto de eliminación me arriesgué y no salió en esta ocasión.Me mostré como soy. Mi primera vez en televisión, en un reality. Pero estoy contento por la experiencia”, declaró Iram Mendiola en entrevista, mientras rompía en llanto.

