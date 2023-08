¿Quién es Jorge Losa? El integrante de LCDLF odiado y querido por muchos

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre hoy muchos nos acordamos, hace 34 años nació el español Jorge Losa, quien en La Casa de los Famosos México puso de moda a su tierra y la de ‘Don Quijote’ y hoy todos lo conocen como ‘El Albacete’.

Odiado por muchos, debido a un supuesto favoritismo de la producción del exitoso reality hacia él; y amado por otros tantos, gracias a su competitividad y empatía mostradas en la casa, este actor, cantante y atleta llegó a México en 2019 para probar suerte en la televisión con realities como Guerreros 2020, donde fue el ganador, y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ahora, luego de haber sobrevivido casi dos meses dentro de la polémica casa como líder del Team Cielo, la fama lo tiene en el ojo del huracán.

A pesar de todo eso, poco se sabe de su vida personal y su historia familiar. Por eso, hoy que está fuera, Récord platicó con él y nos contó acerca de su origen, además de los planes que tiene para el futuro, entre los cuales por supuesto está su romance con Ferka.

“El team infierno a veces se pasó de la raya con la carrilla”

Luego de dos meses dentro La Casa de los Famosos, cuenta cómo se siente ahora que ya salió: “Es muy bonito volver a la realidad y respirar aire en el mundo real. He podido reflexionar sobre todo lo que tuve que aguantar ahí dentro y lo que me decían los del Team Infierno. Todos los días era tener dolor de cabeza al despertar, preguntándome qué es lo que me tocará hoy”.

Admite que la soledad lo invadía: “Como ellos eran más que nosotros, había un momento en el que yo me sentía solo ahí. Ya saben que son muy imaginativos, les encanta jugar, crear contenido, pero para mí a veces se pasaron de la raya. Entonces, a veces me costaba mucho meterme en el juego porque llega un punto en el que el bullying ya no es juego. Además, ellos a veces pierden el límite y hasta dónde pueden llegar con la carrilla, porque al final se convirtió en bullying”.

“Poncho se metió en una película de rivalidad conmigo”

Nos confiesa quién es el participante más hostil dentro de la casa: “La verdad, fueron cambiando; al principio empezó mucho la hostilidad por parte de Sergio por cómo se metió en lo sentimental cuando había dicho que no lo iba a hacer. Eso fue al inicio muy duro para mí, pero cuando empecé a entender su dinámica y a convivir un poco más con él, siento que se ablandó conmigo y le pasó esa pelotita a Poncho. De repente, Poncho ya estaba a la defensiva conmigo y me convertí en su principal objetivo y rival. Él se metió en una película de rivalidad conmigo en la cual estaba él solo porque yo ni siquiera me lo esperaba y no me enganché”.

“No le guardo rencor a Sergio Mayer por lo que dijo de Ferka”

Aunque en su momento le dolió mucho que Mayer atacara a Ferka, nos comentó:

“No le guardo rencor a Sergio porque tuve la oportunidad de platicar mucho con él sobre lo que dijo de Ferka. Aparte, en un momento me ofreció disculpas por esa situación y siento que a veces el que te ofrezcan disculpas te hace mucho más hombre, al contrario de como dicen ellos de ‘tener huevos’ y esas cosas. Saber ofrecer disculpas es de valorar mucho más que las tonterías que están diciendo”.

Sobre sí cree que su rivalidad con Poncho de Nigris seguirá después del reality, explicó: “Yo creo que, si él es una persona medianamente inteligente, saliendo no va a continuar con esto, cuando salga lo demostrará. Yo soy una persona que siempre piensa en los demás y si es una persona que cumple su palabra tendrá un lugar para mí”.

Critica que a quienes dicen que actuó en LCDLF

Aunque muchas personas han criticado su forma de ser y pensaron que Jorge estaba fingiendo bondad, él responde: “Se me hace triste que la gente diga eso, no por mí, sino por ellos, porque ven la vida de esa forma negativa todo el tiempo. ¿Qué tan dañado debes estar para pensar que alguien que trata de ser buena persona está fingiendo y no es real? Yo siempre creeré que sí existen personas buenas”.

Sobre La Piñata que hicieron en su honor y el cariño del público opina: “Fue muy bonito cuando me comenzó a caer el veinte de que estoy en la vida real y darme cuenta de que muchas personas del Team Infierno se han acercado a mí diciéndome que me quieren a pesar de ser del otro team. Ayer en la noche me mandaron una imagen de una piñata mía y me dijeron que cuando en México te hacen una piñata significa que ya la hiciste. Cuando la vi no lo pude creer, fue algo muy impresionante y me encantaría comprar una para mí”.

Su madre venció al cáncer, su papá no

Sobre su vida familiar y personal, nos contó: “No he tenido contacto con mi mamá desde que salí de La Casa..., pero lo haré en breve. Pronto tendré una videollamada con ella, con mi abuelita y toda mi familia. Siempre le atribuyo el valor de como soy a mi familia, a mi padre y a mi madre que me educaron como ellos pudieron. Yo soy el reflejo de ellos. Entonces les agradezco todo lo que tengo y cuando me reconocen que soy un buen ser humano me da orgullo por mis padres porque siento que hicieron un gran trabajo”.

Al mencionar a sus padres, ‘El Albacete’ se abre y comparte una dolorosa historia: “Mi mamá se llama Ángeles Pérez, nació en Valencia y tiene 53 años. Es una luchadora, una justiciera de la vida. Siempre ha luchado por los derechos del trabajador y por eso soy así. Es una guerrera porque no se rindió después de perder a mi papá, José Luis López Losa, que fue nadador profesional y falleció lastimosamente por cáncer a los 53 años”.

“De repente me da la noticia de que ella también tenía cáncer, pero ahora gracias a Dios ella ya pasó ese proceso y está recuperándose”, compartió el actor.

Traerá a su mamá a México

Platica sobre sus recuerdos que tiene de España: “Toda la gente que me conoce sabe que soy así, como se dice en España ‘muy pesado’. Que soy muy terco y orgulloso de mi tierra. Siempre que platico de eso me gusta mucho porque es la tierra de Don Quijote y me siento muy orgulloso porque en esa ciudad muy noble no dejan que nadie esté solo, siempre te están invitando a todo. Un poco como aquí en México, ya que desde que llegué me recibieron con el corazón y es algo muy bonito que quiero siempre compartir. Me gustaría que cuando la gente visite Albacete sienta que mi familia también es su familia. Ahora para mí que yo soy mexicano, voy a traer a mi mamá a este maravilloso país en donde me he ganado el cariño de la gente y pueda estar tranquila de que no tendré ningún problema”.

Quiere comenzar una relación con Ferka

Revela lo que siente por Ferka: “Hablar de ella es algo muy bonito, hemos pasado por muchas subidas y bajadas. Me encantaría tener una especie de proyector en mi corazón para que proyectara nuestra verdadera historia, porque muchas veces lo que dice la gente está muy alejado de la realidad y realmente se darían cuenta de lo bonita que ha sido”.

“En cuanto amor real, obviamente creo que este proyecto nos hizo caer en cuenta de lo que queremos, y en los últimos días tendrán noticias porque sí quiero comenzar una relación formal con ella, que creo que se dará muy bien”, expresó Jorge Losa.

Seguirá con la música

Respecto a los proyectos de trabajo que vienen, adelantó que incursionará en la música: “Me vieron haciendo conducción cuando presenté lo del cine, que justamente así era la dinámica, presentarme como un crítico de cine y entonces la gente estaba diciendo que en ese programa salió el verdadero Jorge. Para mí fue muy gracioso porque era un juego. Me presentaron como el ‘Dr. Losa’, que es un personaje, pero la gente se enganchó; o sea, con nada se conforman”.

Y asegura que ya le llego una oferta: “También para el programa de Hoy me ha llamado mi querida amiga Andrea Rodríguez y, aunque nunca he hecho conducción, es algo que me encantaría intentar y le meteré toda el alma y corazón también a eso. Sí, me gustaría seguir con mi carrera de actuación, porque es lo que amo, lo que sí estudié y que sé hacer bien. Incluso me meteré en la música porque ya hasta se hizo viral la canción que hice ahí adentro. Sin duda se va a disparar porque se viene una colaboración. Ya se transformó en todos los géneros y estoy muy contento de hacerla”.

“Me encantaría que ganara ‘La Barby’ o Wendy

Manda todo su apoyo a ‘La Barby’ Juárez y señaló quiénes son sus favoritos para la final:

“La verdad que para mí ‘La Barby’ es mi hermana. Quiero mandarle todo mi apoyo, sentí muy feo al dejarla porque sé cómo juegan estos chavos. Está duro tener que aguantar todo esto, porque aunque es un juego ahí adentro es tu vida. Creo que le va a costar, traté de ayudarla y de terapiarla porque yo ya sabía lo que venía. Es muy difícil para ella, pero para mí ya es una campeona, me encantaría que ganara ella sin duda, pero si no Nicola o Wendy”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACE HIJO DE CARLOS RIVERA Y CYNTHIA RODRÍGUEZ: “VEMOS EL AMOR CONVERTIDO EN TI”