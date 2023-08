Pese a nominación, Marcela Mistral ve a Poncho de Nigris ganando LCDLF y sus 4 MDP

Big Brother, mientras Marcela Mistral era una adolescente de apenas 14 años y cursaba la secundaria. Hoy, a sus 34 años, ella está convertida en una guapa mujer, conductora de TV, influencer, empresaria, mamá y desde 2015 esposa de Poncho, quien a los 47 está nuevamente dentro del reality más exitoso del momento: En 2003, el regiomontano Poncho de Nigris saltó a la fama en la segunda edición de, mientrasera una adolescente de apenas 14 años y cursaba la secundaria. Hoy, a sus 34 años, ella está convertida en una guapa mujer, conductora de TV, influencer, empresaria, mamá y desde 2015 esposa de Poncho, quien a los 47 está nuevamente dentro del reality más exitoso del momento: La Casa de Los Famosos, México

A unos días de la gran final, hablamos en exclusiva con Marcela sobre cómo ve a su esposo luego de más de dos meses dentro de la casa y de todo lo que ella ha hecho para apoyarlo desde afuera, mientras está al pendiente de su trabajo, negocios y por supuesto sus tres hermosos hijos:

Espera un Poncho diferente cuando termine el reality

“Estoy muy emocionada, contenta, un poco nostálgica de saber que estamos a punto de terminar. Lo más importante es todo lo que han aprendido ahí adentro y todo lo que han crecido. A Poncho lo veo como un ganador en todos los aspectos: tanto como persona, como padre, como concursante y con todo el amor que ahora México le tiene. Además, creo que esto dará muchos frutos cuando salga”.

Poncho es uno de los inquilinos más fuertes y por supuesto, Marcela quiere que gane, aunque si no fuera así, ella tiene a otra favorita:

“A mí me encantaría que él se llevara el premio. Ahora, en caso de que no gane Poncho, me gustaría que se lo llevara Wendy, ella lo tiene todo para ganar, sobre todo por el corazón tan grande que tiene y el cariño que se ha ganado de la gente. Poncho sabe que una competencia no siempre se trata de ganar, sino de dar lo mejor como concursante. Lo que sí tengo claro es que entró un hombre y saldrá uno completamente diferente; es más, creo que me lo van a tener que volver a presentar ja, ja, ja”.

Considera que LCDLF ha sido histórico

Al preguntarle a Marcela cómo ve a Poncho dentro de la casa, si fuerte o ya cansado, dijo:

“Lo veo muy adaptado, muy enfocado, superviviendo, porque tiene muchas herramientas y ganas de seguir adelante. Todos los que están ahora son piezas fundamentales y creo que ha sido algo histórico en cuanto a los reality shows de esta magnitud. Yo no recuerdo haber visto otro programa de esta índole, con una integración tan grande de un equipo. Porque al final siempre se traicionan y pasan cosas, pero en este caso todos ellos se hicieron una familia. Y aunque no he visto muchos programas, creo que todas las familias tenemos algo que ver en toda la parte de afuera: Isabela Camil con Sergio, la familia de Wendy, la de Emilio y realmente todas las familias de los que siguen ahí dentro estamos haciendo un gran trabajo para apoyarlos desde afuera”.

Ha sido criticada por apoyar a su esposo

Confiesa que para ella es un reto apoyar a su esposo, aunque solo este durmiendo cuatro horas: “Para mí es divertido, es un reto y una adrenalina que se disfruta. Desde chiquita he estado en los medios y siempre me ha gustado todo esto. Ahora tengo otras prioridades como mis hijos, la verdad es que a mí me gusta apoyarlo en todo: en la casa, con los niños, con los negocios y ahora que me toca irle a gritar a la casa, la gente me critica, pero ni modo, esto va a continuar hasta que llegue la final”.



Marcela compartió cómo ha cambiado su dinámica en casa, al no estar Poncho: “Llevo unos dos meses durmiendo cuatro horas o cinco si bien me va. La verdad he estado muy ocupada, pero todos seguimos con nuestras cosas; los niños van y vienen, apenas fue cumpleaños de Ponchito, también ya casi comienza el ciclo escolar y tengo que comprar útiles, tengo que hacer cosas de los negocios, las postrerías y todo”.

Esto es lo que piensa de las críticas hacia Poncho por ser un competidor fuerte y también sobre la parte emocional que ha mostrado dentro de la casa:

“Yo creo que él es muy astuto, muy inteligente y está reservando inteligentemente algunas cosas. Es muy estratega y un buen líder porque no hace todo para ser el líder absoluto, sino para hacer equipo con los demás. Es humano y claro que comete errores, pero de cualquier forma vale más la sensibilidad que nos está mostrando y que nunca habíamos visto de él”.

Al preguntarle si lo extraña en la intimidad, luego de dos meses de dormir separados, Marcela confesó con la sinceridad que la caracteriza: “¡N'ombre, eso fue desde el comienzo! Lo extraño mucho, pero se fue bien deshidratado… ja, ja, ja. Eso sí, ahora que regrese yo seré la recompensada”.

Aldo extraña mucho a Poncho porque siempre están juntos y están conviviendo. Sin embargo, siento que este programa también es un reto para su familia, que lo extrañamos tanto”. Dejando bromas aparte, la influencer admitió que no solo ella extraña a Poncho: “La verdad es que toda la familia estamos acostumbrados a estar unidos y mi cuñadoy están conviviendo. Sin embargo, siento que este programa también es un reto para su familia, que lo extrañamos tanto”.

Marcela sí entraría a un reality show

“Mucha gente me ha preguntado si yo entraría a un reality como este. La verdad es que soy una persona que trata siempre de lograr las cosas y no me gustaría quedarme con las ganas. Pero me gustaría primero dejar todo listo para mis hijos y si la vida me pusiera la oportunidad de estar en un programa de este estilo, lo aceptaría.

Asegura que ha descubierto fortalezas de Poncho dentro de LCDLF: “Han sido la tolerancia y la paciencia; sin embargo, entre sus debilidades sé que extraña mucho a toda su familia y le cuesta mucho estar lejos de sus hijos, porque de alguna u otra forma, aunque sí disfruta de su soledad, creo que ahí está valorando muchas más cosas”.

No opina de las polémicas dentro de LCDLF

Sobre los presuntos fraudes y polémicas dentro de la casa, como la supuesta agresión hacia Nicola Porcella , Marcela prefiere guardar distancia:

“Yo me mantengo al margen de todo este tipo de cosas porque estoy segura de que la sensibilidad que ellos tienen ante este tipo de cosas es muy riesgosa a estas alturas del juego y cualquier cosa se puede hacer muy grande. Realmente yo no estoy muy pendiente de todo el contenido, solo lo que veo en redes sociales, porque no me daría tiempo de hacer todo lo que hago, pero sí me gusta ver las galas de eliminación y todo lo que eso conlleva”.

“Creo que, si algo se ha querido sacar de contexto, al final todo se ha aclarado y el público es quien ha ganado y eso es lo importante. Mis respetos para todos. Sé que hay un tono de convivencia que ellos mismos tienen, entonces yo no tendría la mínima posibilidad de opinar porque desconozco, no estoy dentro de ese entorno”, explicó Marcela.

Quiere que Poncho le dé todo el premio

Acerca de los amigos con quienes se quedará Poncho una vez afuera del reality, Marcela no dudó en responder: “Definitivamente, todos los del Team Infierno: Wendy, Sergio, Emilio, Nicola y Apio, absolutamente”.

Al final, bromeó sobre si en caso de ganar los 4 millones de pesos, le gustaría que Poncho le diera la mitad del premio: “¡N’hombre, que me lo dé todo!, ja, ja, ja”.

La noche del miércoles 2 de agosto Poncho fue nominado junto a Wendy Guevara y Mariana 'La Barby' Juárez. Uno de ellos no llegará a la final, pero Marcela está segura que Poncho será quien compita por el premio.