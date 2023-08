Luis Fernando Peña aborda dos polémicas: la narco serie ‘El Junior’ y sus tenis clon

El próximo 8 de agosto terminan las transmisiones de El Junior: El Mirrey de los Capos, una producción de Israel Jaitovich que se ha convertido en todo un éxito por su manera de parodiar las series sobre el narco.

Actualmente, El Junior: El Mirrey de los Capos se transmite todos los martes por Distrito Comedia, con repeticiones los jueves y los sábados.

Récord platicó con el actor Luis Fernando Peña , para hablar de esta serie que está por finalizar, pero que debido al éxito se rumora que habrá una segunda temporada.

También nos habló de su sentir después del revuelo que causó que aceptará que él prefería comprar tenis clones.

Al principio dudó en aceptar el papel de ‘Chalino’

“Lo que yo he logrado percibir es que a la gente le ha gustado mucho. Este giro que le ha dado Israel Jaitovich a las narcoseries está increíble. Antes de aceptar trabajar en esta serie ya no quería hacer apología del crimen, pero en las pláticas que tuvimos algo que me gustó mucho es que esta vez está hecho con comedia y es una burla a todas las narcoseries que hemos visto y creo que es un refresh para la gente”.

Pensó seriamente en aceptar darle vida a ‘Chalino’: “Sí lo pensé, aunque no mucho, porque desde el principio me gustó que fuera una sátira, una burla y que de alguna manera tuviera este tipo de personajes como lo es ‘Chalino’ porque desde que empecé a leer los libretos vi que era un personaje medio bruto, pero que es uno de los más peligrosos”.

Y profundiza en su personaje: “La idea de jugar con el vestuario y de ponerle chalinas me pareció bastante buena y fue por eso que me animé a decir que sí a este proyecto. Me gusta la idea de jugar con todos los accesorios del personaje porque rompe con muchos estereotipos que la televisión misma crea. El ambiente de trabajo fue realmente maravilloso porque había 140 comediantes y buenos actores, estaba Jesús Ochoa, Luis Felipe Tovar, Germán Ortega y muchos otros que le agregaron su parte especial, entonces para mí fue mucho aprendizaje convivir con todos”.

Luis Fernando quedó muy complacido de la edición y el trabajo final: “Si soy sincero, cuando terminamos de grabarla y la vi por primera vez me di cuenta de que tenía un humor muy blanco que poco a poco se transformaba en humor negro, que va desde la sátira, la comedia y muchos otros elementos. Ahora me queda claro que esta serie es una joya y, aunque a muchas personas no les gusta este tipo de humor tan ácido, la verdad es que está muy bien realizada y algo que a mí me gusta mucho es que en toda la filmación jamás tiramos un solo balazo, todo se hacía desde postproducción”.

Sobre los rumores que hay para la segunda temporada, nos contó: “Efectivamente, es un secreto a voces que sí quieren que se realice la segunda temporada, pero hasta este momento a mí nadie me ha hecho una invitación oficial. Si llegáramos a hacer otra temporada, ‘Chalino’ seguiría siendo un gran personaje”.

Para Luis Fernando Peña, El Junior: El Mirrey de los Capos ha sido un reencuentro con el género que marcó su carrera: “(‘Chalino’) me llevó a la comedia porque es lo primero que hice en toda mi carrera. Me han llegado muchas más propuestas gracias a mi papel de ‘Chalino’ y a mí me gustaría trabajar nuevamente con alguien que hace muy buena comedia como lo es Israel Jaitovich”.

Polémica de los tenis pirata

comprar tenis pirata en Tepito, sobre ello nos comentó: Hace unas semanas el actor se convirtió en tendencia en las redes y fue muy criticado por, sobre ello nos comentó:

“La verdad no me lo esperaba. Yo sigo defendiendo mi punto de vista. Es increíble que de pronto hoy, en pleno 2023, la gente me señale por eso… Porque ahora soy delincuente, alguien que apoya lo robado. Ahora soy alguien que se vuelve tendencia por comprar en un tianguis y perdón, pero vivimos en la CDMX, y creo que el 90 por ciento de los habitantes de este país hemos comprado un artículo en el tianguis que no son de marca”.

Opina que su estatus como artista llevó el tema a otro nivel: “Aquí el problema es que lo dijo una persona que es figura pública y eso se convirtió en algo que dicen ‘ay dios´, pero yo me siento tranquilo y si prefiero gastar en eso sabiendo que son clones y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar los gastos de la casa. Ahora con todo esto me queda claro que manejamos un doble discurso y detona la hipocresía”, finalizó.