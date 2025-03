The Rasmus en México 2025: Fechas, sedes, boletos y más

La banda The Rasmus comenzará en septiembre su gira internacional por diferentes países de Europa, pero al final aterrizará en México para tres únicas presentaciones.

Los finlandeses están celebrando tres décadas de estar dentro del rock alternativo con tintes oscuros que ha marcado a generaciones con canciones como ‘In the shadows’, ‘Night after night’, ‘Open mu eyes’ ‘Paradise’ y ‘I'am a mess’, entre otras.

The Rasmus está promocionando su más reciente disco 'Creatures of Chaos' / FB: @therasmusofficial|

¿Cuándo The Rasmus estará en México?

The Rasmus vuelve a tierras aztecas dentro del 'WEIRDO TOUR', pero su parada será hasta finales de año, pues tienen contemplado estar 10, 12 y 13 de diciembre de 2025.

La primera presentación será en Auditorio Telmex (Guadalajara), la segunda en el Auditorio Banamex (Monterrey) y finalizan en el Velódromo Olímpico (Ciudad de México).

Solamente serán tres fechas para México / FB: @therasmusofficial|

Pero no te quedes fuera de estas presentaciones, ya que también estarán promocionado su más reciente disco ‘Creatures of Chaos’. Los boletos los podrás conseguir en la página de The Rasmus, donde te podrás inscribir para que te llegue la notificación de la fecha de venta: https://therasmus.com/.

Te debes de inscribir para la solicitud de tus boletos / FB: @therasmusofficial|

