RBD: Poncho Herrera no estará en la gira de RBD por esta razón

El actor Alfonso Herrera habló sobre la decisión del por qué no quiere regresar al reencuentro de RBD, quiénes tendrán una serie de conciertos a lo largo del 2023.

Poncho Herrera explicó que cuando fue parte del grupo se dio cuenta de ciertas cosas que no le gustaron, entre ellas que la paga que les daban no correspondía en nada con el trabajo que hacían.

El exintegrante de la agrupación comentó para El País que "Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada".

De hecho, Poncho Herrera comentó que no le gustó cómo se comportó la televisora dueña del proyecto, sobre todo con conciertos masivos y que les daban muy poca paga.

“La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, sentenció Herrera.

