Recomiendan leer letras chiquitas y demás antes de comprar seguros

Sergio Alejo, especialista en seguros, recomendó que hay que leer las condiciones generales, particulares, además de penalizaciones y exclusiones de cada seguro, para evitar malos ratos cuando es momento de usar los mismos.



El especialista señaló que hay que revisar los productos de seguros que adquirimos estén registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

"Primero que nada tenemos que entender que todos los productos serios de seguros están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entonces no hacen nada ilegal para no pagar. Sin embargo hay ciertas costumbres en la industria que hacen que puedan sacar provecho de sus propias reglas y como consumidor uno tiene que ser consciente de ellas para poder aprovechar bien su seguro”, expresó Alejo, quien tiene un MBA por el IPADE.

Alejo, creador del “Seguro de las Cosas”, señaló costumbres de la industria que las aseguradoras para no pagar.

“La primera costumbre que termina siendo dañina es que las aseguradoras capacitan más en cómo vender productos y no en cómo asesorar verdaderamente al asegurado y darles el mejor producto para su situación específica. Esto termina creando asegurados que tienen el producto que más comisión le dio al vendedor y no el que de verdad se adapta a las necesidades del individuo y con el tiempo, cuando algo sale mal, esto genera el famoso 'no me quisieron pagar'.

"La segunda costumbre, es que los agentes no hacen nada para conocer todos los productos de la industria y se casan con la frase 'mi aseguradora es la mejor' por lo cual terminan promoviendo productos solo de una empresa en vez de los mejores productos de todas las empresas. En general el gran reto del 'no me quiere pagar la aseguradora’ no es que las empresas hagan algo ilegal para no pagar, es que nosotros como consumidores no hemos leído las letras pequeñas o el vendedor no nos indico estos detalles importantes”, expresó.

Ante esto, Alejo hizo algunas recomendaciones si vas a contratar un seguro.

"Primero, sin importar el ramo, sea un seguro de vida, gastos médicos, autos, empresariales, siempre pregunten '¿Qué no me incluye?', en lugar de preguntar solamente que te incluye. Segundo, en especial en seguros de ahorro y seguros de gastos médicos, que te traigan un comparativo de las penalizaciones y 'lo malo' de todos los productos de todas las aseguradoras de lo que vas a contratar, porque todas lo tienen.

"Tercero, si tienes dudas después de que te expliquen, no contrates, busca otra opción de agente porque te vas a ‘casar’ con ese agente por muchos años”, añadió Alejo, quien puede ser contactado en @sergioalejomx.

