Reducen sentencia a los hermanos Menendez; podrían salir libres bajo libertad condicional

Erik y Lyle Menendez tendrán una nueva oportunidad de alcanzar su libertad después de pasar 35 años tras las rejas por el asesinato de sus padres, dictaminó un juez este martes.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Michael Jesic, redujo las sentencias de los hermanos, quienes fueron condenados en un principio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a 50 años a cadena perpetua.

A partir de ahora son elegibles a libertad condicional al amparo de la ley de delincuentes juveniles de California, debido a que cometieron el crimen antes de cumplir los 26 años.

Los hermanos Menendez dijeron que mataron a sus padres por abusar sexualmente de ellos / Redes Sociales|

A un paso de ser libres

La junta de libertad condicional del estado aún debe decidir si serán liberados: "No estoy diciendo que deban ser puestos en libertad, no me corresponde decidirlo", dijo Jesic. "Creo que han hecho lo suficiente en los últimos 35 años como para que se les dé esa oportunidad".

Los hermanos no mostraron emoción alguna durante la mayor parte del testimonio —en el cual aparecieron a través de un enlace en vivo— pero compartieron risas cuando una de sus primas, Diane Hernandez, le dijo al tribunal que Erik Menendez recibió excelentes calificaciones en todas sus clases durante su más reciente semestre en la universidad.

Un juez de Los Ángeles preside la audiencia antes de decidir si deben ser liberados después de cumplir casi 30 años en prisión por el doble asesinato de sus padres. Dijo el martes que los fiscales deben demostrar que, en caso de ser liberados, los hermanos aún representan un riesgo de cometer un nuevo crimen violento.

En caso de que reduzca sus sentencias, los hermanos aún necesitarían de la aprobación de la junta de libertad condicional del estado para salir de prisión. Luego podrían quedar libres por tiempo cumplido.

Erik y Lyle recibieron cadena perpetua por matar a sus padres / Redes Sociales|

¿De qué fueron acusados los hermanos Menendez?

En 1996 fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinar a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, en su casa de Beverly Hills en 1989.

En ese momento los hermanos tenían 18 y 21 años. Aunque los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de sufrir de abuso sexual por parte de su padre durante años, la fiscalía señaló que los hermanos mataron a sus padres para recibir una herencia multimillonaria.

El caso ha captado la atención del público durante décadas, y el año pasado, la serie de Netflix ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’ y el documental ‘The Menendez Brothers’ atrajeron nueva atención al caso. Partidarios de los hermanos en todo el país han participado en manifestaciones y audiencias en los últimos meses.

Falta que una junta apruebe si pueden salir en libertad condicional / Redes Sociales|

