Regresa La Fiesta, la controvertida comedia gay de los 90

Hace unas semanas regresó a la cartelera teatral de la CDMX, “La Fiesta” , la controvertida obra gay que se estrenó en la década de los 90, primero en Chicago, después en Broadway, y de ahí en varias partes del mundo, incluyendo México, en 1996.

En esta ocasión “La Fiesta” regresa renovada, fresca y más divertida que nunca con 10 actores en escena.

Platicamos con el comediante Luis Orozco, quien interpreta a un sacerdote, y nos compartió el reto de participar en una obra tan controvertida.

Sobre la temática de la comedia, nos contó: “‘La Fiesta’ es una obra muy divertida que se ubica en los noventa, pero que sigue siendo muy actual porque la gente que vivió esa época va a recordar cómo era la manera de relacionarse entre la gente”.

Esta obra trata de siete amigos gays que forman una familia por elección, y se reúnen una vez al mes. Entonces, ellos esperan ese tiempo con ansias para encontrarse y poder ser ellos mismos. Todos tienen diferentes trabajos.

“Tomemos en cuenta que en los noventas no había tanta libertad y apertura como lo hay ahora para la comunidad LGBT+”, puntualiza Luis Orozco, quien recalca que la obra es tan agradable, que los desnudos pasan a segundo término.

Y sobre su controversial personaje, nos dijo: “En mi caso interpreto a ‘Ray’, que es un sacerdote gay muy divertido, pero también tiene sus propios límites y no pasa la línea. Y aun cuando la idea es que la gente se vaya a reír, también tiene momentos más profundos y de pasadita también se echan un taco de ojo”

Este personaje le brindó un reto como actor, aunque al principio dudó en aceptar el proyecto: “La verdad es que al principio no estaba muy seguro, porque siempre he estado como en programas familiares, nunca había estado en una obra así, un poco fuerte, por algún momento si lo dudé, pero cuando vi el desarrollo y vi que no era algo sexoso me decidí al final por sí hacerlo”.

Luis Orozco, quien nació en Guadalajara, Jalisco, tiene una experiencia de 30 años de carrera. Eugenio Derbez lo conoció y se le trajo a trabajar a la CDMX, hace muchos años. Desde entonces ha participado en programas como “María de Todos los Ángeles” y “Mi querida Herencia”.