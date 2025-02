Renata del Castillo, actriz desahuciada de cáncer, es hospitalizada por una trombosis

La actriz Renata del Castillo, famosa por participar en el programa de Televisa ‘Como dice el dicho’ y quien desde hace un tiempo fue desahuciada tras un cáncer cervicouterino que le fue detectado en 2022, reveló que fue hospitalizada de emergencia, aparentemente por una trombosis y un preinfarto.

En 2022 la actriz fue diagnosticada con cáncer cervicouterino/IG: @renidelcastillo |

Fue mediante redes sociales que la propia actriz de 42 años de edad informó sobre su estado de salud.

“Hola, bandita chula, ¿cómo están? Yo no con muy buenas noticias. Estoy en el hospital, en urgencias, porque traigo un dolor desde ayer superintenso en los omóplatos y ya se pasó a mi brazo”, explicó Renata, agregando que aparentemente su complicación se debió a una sesión de inmunoterapia contra el cáncer que padece.

“La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya, porque por la inmunoterapia que por fin ya la recibí el martes, puede ser una trombosis. Se hacen coágulos por todos los medicamentos que me ponen o un preinfarto. Así es que me van a hacer todos los análisis, pidiéndole a Dios que todo salga bien”, agregó la actriz, para después pedir a sus seguidores una oración por su salud.

“Oren por mí y pues aquí andamos, en urgencias del hospital”, concluyó.

Renata del Castillo trabajó para TV Azteca y Televisa/IG: @renidelcastillo |

¿Quién es Renata del Castillo?

Renata del Castillo es una actriz mexicana que ha trabajado tanto para Televisa como para TV Azteca, en telenovelas como “Cuando seas mía” y programas como “Como dice el dicho”, “Un día cualquiera”, “Rutas de la vida”, además de en la serie de Netflix, “Control Z”.

En 2022 la actriz fue diagnosticada con cáncer cervicouterino y debido a que se practicó un papanicolaou tardío, la enfermedad ya estaba en fase terminal. Tras un tiempo sometiéndose a diferentes tratamientos como quimioterapias, en 2024 decidió renunciar al tratamiento médico convencional, apostando por tratamientos experimentales que pudieran alargar su tiempo de vida.

Uno de sus últimos proyectos fue la serie de Netflix, Control Z/IG: @renidelcastillo|

“El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacia atrás, por eso no puedo caminar. Tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, declaró en su momento Renata del Castillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nickelodeon confirma serie secuela de 'Avatar: La Leyenda de Aang'