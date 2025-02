Javier Milei le regala una motosierra a Elon Musk en la CPAC

En redes sociales se está haciendo viral el momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves en Washington con el magnate y CEO de Tesla, Elon Musk en los márgenes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).

El momento más mencionado es cuando el presidente argentino subió al escenario junto con Musk y le regaló una motosierra haciendo alusión a los recortes que este está emprendiendo en el país estadounidense.

En redes sociales, el momento compartido por el presidente argentino en X, donde se le ve saludando de forma efusiva a Musk. "Hello, friend" (hola, amigo), le dice en inglés al presidente de Estados Unidos, fue también muy mencionado.

Posteriormente Milei le da una motosierra a Musk. Milei comentó en redes sociales: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO".

Llegó la motosierra a DOGE...!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU

— Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025