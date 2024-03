Reportan como desaparecido al periodista Jaime Barrera

La noche se este 11 de marzo se dio a conocer al desaparición del periodista Jaime Barrera, a quien se le perdió la pista desde las 14:00 horas.

De acuerdo a la información proporcionada por su familiares, Barrera condujo su programa de radio a mediodía y alrededor de las 2:00 PM abandonó las instalaciones de la estación radiofónica Megaradio, ubicadas en la colonia Providencia de Guadalajara.

Desde entonces no tuvo contacto con familiares ni amigos, sin embargo, las alarmas se encendieron cuando no se presentó a conducir el noticiario nocturno que tiene en Televisa Guadalajara.

Su hija, Itzul Barrera, publicó en su cuenta de X, antes Twitter: “Está desparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta el, por favor les pido que difundan”.

A ello se sumó un mensaje en la misma red social del Gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro, que señaló: “Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”.

Familiares, amigos, colegas y demás personas han utilizado sus redes sociales para difundir la imagen de Jaime Barrera, esperando que pronto se dé con su paradero y pueda regresar a casa sano y salvo.

Jaime Barrera Rodríguez, presentador del noticiero nocturno de N+ Guadalajara está desaparecido desde este mediodía. La familia confirmó que perdieron contacto. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/tbLhn7FzxA — NMás (@nmas) March 12, 2024

