Reportera de 'En boca de todos' es acosada en pleno reporte en vivo; llaman a la policía

Una reportera de 'En boca de todos', el popular programa de entretenimiento de Cuatro, vivió un incidente impactante mientras realizaba una conexión en directo en plena calle de Madrid. La periodista, identificada como Isa Balardo, se encontraba informando sobre un robo en el área, cuando fue agredida sexualmente por un individuo no identificado.

El episodio ocurrió durante la transmisión en vivo del programa, mientras la periodista narraba los detalles del robo a la audiencia. En un momento, un hombre con gafas de sol se acercó repentinamente a la reportera y le tocó el trasero sin su consentimiento.

La sorpresa y el desconcierto se apoderaron de Isa, quien inmediatamente interrumpió su reporte para responder a la agresión. Dirigiéndose al agresor, expresó su indignación: "Por mucho que quieras saber de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el trasero? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando".

AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

El agresor negó las acusaciones, a pesar de que las imágenes capturadas en directo mostraban claramente el incidente. Isa continuó defendiendo su integridad y exigiendo respeto: "Sí, me tocaste. Me gustaría que me dejaras trabajar".

El momento se volvió viral de inmediato en las redes sociales, generando una avalancha de indignación y apoyo para la reportera.

En el plató de 'En boca de todos', el presentador Nacho Abad condenó enérgicamente la agresión y arremetió contra el agresor desde el estudio. Simultáneamente, el camarógrafo que acompañaba a Isa llamó a la policía para reportar el incidente.

Antes de retirarse del lugar, el agresor realizó un gesto adicional de desprecio al acariciar la cabeza de la reportera como si fuera un animal, un acto que también fue registrado en video y que subraya aún más la necesidad de tomar medidas legales.

Nacho Abad expresó su solidaridad con Isa durante la transmisión, afirmando: "Este tío es tonto. Isa siento muchísimo lo que te acaba de pasar. Menudo imbécil, lo hemos grabado. No tienen ningún derecho a hacer lo que ha hecho, me indigna mucho".

EL AGRESOR YA FUE DETENIDO

La Policía Nacional detuvo horas después a un hombre acusado de una agresión sexual a una reportera del programa En boca de todos de Cuatro durante un directo en la calle Duque de Alba, en el centro de Madrid. Tras denunciar los hechos, la policía llegó al lugar para detener al presunto culpable

