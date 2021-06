Retiran candidatura a Rigoberto Campos

Rigoberto Campos se quedó sin candidatura para la diputación por el Distrito Local 01 con cabecera en Mexicali, Baja California, por el Partido Encuentro Social, así lo determinó el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC).

Campos obtuvo la candidatura de acción afirmativa para pueblos originarios a la cual el Instituto Electoral de Baja California obligó a todos los partido políticos, presentando documentos que no acreditaron su origen indígena como marca la Ley. Durante los días previos a la resolución del consejo electoral, Rigoberto Campos llevó a cabo protestas en las inmediaciones de la sede del instituto asegurando que si tiene origen indígena como miembro de la comunidad Cucapah.

Sin embargo, pretendió sostener sus dichos mediante un documento que logró obtener de algunos miembros de la comunidad Cucapah de Sonora y por el cual se ostentó como candidato indígena, sin serlo, durante prácticamente todo el periodo electoral.

Durante la sesión pública del pleno del consejo electoral se dio lectura a las investigaciones que realizó la autoridad electoral y por las cuales determinaron mediante los testimonios de las personas que habían firmado el documento que Campos utilizó para tratar de ostentarse como indígena, que ellos mismos firmaron el documento como respaldo de su comunidad al candidato, sin embargo declararon que efectivamente no es un miembro originario de su comunidad. Por ello es que sostuvo la autoridad electoral que Rigoberto Campos al no acreditar su calidad de indígena y al haber pretendido sorprender a la autoridad con un documento cuyo fin no era acreditar su origen étnico, sino solamente el respaldo político de algunos miembros de la comunidad Cucapah, se le revocaría la candidatura y se le daría vista a la fiscalía por los posibles delitos de usurpación de candidatura que pudieran ser aplicables. El PES tendrá 24 horas para presentar al sustituto de Rigoberto Campos González y su suplente.

Uno de los testimonios presentados durante la sesión dijo textualmente que el candidato no es indígena: “nosotros le dimos el apoyo como amigo, como conocido, como candidato, pero en ningún momento… nosotros somos muy celosos con nuestras raíces, y yo no puedo decir que cualquier persona es indígena”.

Este caso cobró notoriedad gracias a las múltiples denuncias de otros miembros de la comunidad indígena que pretendían obtener la candidatura y quienes fueron desplazados por Rigoberto Campos.

Esta seria la cuarta ocasión que intenta Rigoberto Campos ser diputado local con distintas banderas políticas, sin embargo el haber tratado de usurpar la candidatura destinada para pueblos originarios le puede ocasionar un nuevo proceso penal como los que tiene abiertos como por el cual fue consignado hace un par de semanas por lesiones dolosas.

