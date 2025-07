Revelan nominados a los Emmy 2025: grandes sorpresas y favoritos de la TV

Después de una larga espera, este martes 15 de julio de 2025 se revelaron oficialmente los nominados a los premios Emmy. Tal como estaba previsto por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, la presentación tuvo lugar en el Teatro Wolf, ubicado en el Saban Media Center de Los Ángeles, y estuvo conducida por Brenda Song, protagonista de Running Point, junto a Harvey Guillén, conocido por su trabajo en What We Do in the Shadows.

La 77.ª edición de los premios, que celebra lo más destacado de la televisión estadounidense, se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo a través de CBS y Paramount+.

Entre los momentos más comentados del anuncio está la nominación de Owen Cooper, protagonista de la inquietante serie Adolescence, quien hizo historia al convertirse en el actor más joven en ser nominado en su categoría.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2025

Mejor reality show

The amazing Race

RuPaul´s Drag Race - RuPaul: Carrera de drags

Survivor

Top Chef

The Traitors -Los Traidores

Mejor Talk Show

Jimmy Kimmel Live!- Jimmy Kimmel en Vivo

The Daily Show

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor serie de drama

Andor

Slow Horses - Caballos lentos

La diplomática

Paradise

Severance - Separación

The Last of Us - Los últimos de los nuestros

The Pitt

The White Lotus - El Loto Blanco

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear, El Oso en hispanoamérica

Hacks, Trucos

Nobody Wants This - Nadie quiere esto

Only Murders in the Building - Solo asesinatos en el edificio

Shrinking - Terapia sin filtro

The Studio - El estudio, en Latinoamérica

What We Do in the Shadows - Lo que hacemos en las sombras

Mejor serie limitada

Adolescence -Adolescencia

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story - Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

The Penguin - El Pingüino

Dying for Sex - Morir de Placer

Black Mirror

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown, en Paradise

Gary Oldman, en Slow Horses, Caballos lentos

Pedro Pascal, por The Last of Us

Adam Scott, por Severance

Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates, por Matlock

Sharon Horgan, por Malas hermanas

Britt Lower, por Severance

Bella Ramsey, por The Last of Us

Keri Russell, por La diplomática

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Zach Cherry, en Severance

Walton Goggings, en The White Lotus

Jason Isaacs, en The White Lotus

James Marsden, en Paradise

Sam Rockwell, en The White Lotus

Tramell Tillman, en Severance

John Turturro, en Severance

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Patricia Arquette, en Severance

Carrie Coon, en The White Lotus

Katherine LaNasa, en The Pitt

Julianne Nicholson, en The White Lotus

Parker Posey, en The White Lotus

Natasha Rothwell, en The White Lotus

Aimee Lou Wood, en The White Lotus

Mejor actor invitado en una serie de drama

Giancarlo Esposito, en The Boys

Scott Glenn, en The White Lotus

Shawn Hatosy, en The Pitt

Joe Pantoliano, en The Last of Us

Forest Whitaker, en Andor

Jeffrey Wright, en The Last of Us

Mejor actriz invitada en una serie de drama

Jane Alexander, en Severance

Gwendoline Christie, en Severance

Kaitlyn Dever, en The Last of Us

Cherry Jones, en The Handmaid’s Tale

Catherine O'Hara, en The Last of Us

Merritt Wever, en Severance

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz, The Studio

Colman Domingo, The Four Seasons

Harrison Ford, Shrinking

Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Kathryn Hahn, The Studio

Janelle James, Abbot Elementary

Catherine O'Hara, The Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbot Elementary

Jessica Williams, Shrinking

