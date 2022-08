Ricardo Monreal: "Soy el arma secreta para ganar la presidencia en 2024"

Ricardo Monreal se destapó como “el arma secreta de AMLO” para ser presidente de México en 2024, pues considera que es la mejor opción para suceder a Andrés Manuel López Obrador, aunque recriminó que en MORENA no haya reglas claras para ser el candidato presidencial en las próximas elecciones.

“Yo no lo he visto (el piso parejo), pero no me quejo, porque en el fondo, en el fondo, yo soy como el arma secreta del presidente. Soy como el tapado, pues. No, no soy 'corcholata', pero le conviene a la gente, al pueblo de México y, obviamente, al presidente que yo sea su sucesor, por la experiencia acumulada, por mi capacidad, porque soy un hombre sereno, prudente, con capacidad de dialogar con todos

Y, una vez que llegue el momento, puedo ser el presidente de la reconciliación nacional; la polarización el desencuentro, la crispación, la división a través de la historia, nos lo ha demostrado que hemos perdido batallas importantes, por eso, ahora, queremos atenuar estos efectos de división”, expresó el senador de MORENA en conferencia de prensa

Además, el exgobernador de Zacatecas ‘amenazó’ a los contrincantes, aunque recordó que lleva 25 años junto a López Obrador, por lo que nunca peleará contra él.

“Nos vamos a enfrentar a los adversarios que están surgiendo. Quizá deban ponerse de acuerdo a sacar a uno de ellos para que se enfrente conmigo, o sea, el oficialismo, contra los rebeldes con causa, que es lo que creo podemos hacer”, finalizó.

