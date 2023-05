Ricardo O'Farrill demandará a clínica de rehabilitación: "Yo estaba sufriendo de maltrato"

Ricardo O'Farrill dio a conocer públicamente que experimentó maltrato en una clínica de rehabilitación a la que lo ingresaron en contra de su voluntad.

Durante un en vivo desde una tienda de ropa, el comediante mostró heridas en su nariz, marcas en sus muñecas y una cicatriz en una mano, que según afirmó, fueron resultado del maltrato sufrido en la institución. Además, anunció que tomará medidas legales al respecto.

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsioné dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, mencionó en el video.

“Había incluso gente, familiares, amenazando, bueno no amenazando, intentando convencer a Hugo, mi chofer, que vendiera mis camionetas, que vendiera mis cuadros para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta, entonces lo que estaban haciendo era querer mermar otra cuenta”, sentenció el comediante.

En otro video compartido en su cuenta de Instagram, O'Farrill relató que fue sometido a ataduras durante horas y que estuvo incomunicado durante un par de días.

También comentó que durante los primeros 10 días no pudo recibir llamadas y que en tres semanas no se le permitió recibir visitas. Asimismo, reveló que su hermana lo ayudó a escapar de la clínica y que se refugió en un hotel de la colonia Roma, pues según él ha sido intimidado al grado de recibir amenazas de muerte.

El comediante expresó su agradecimiento a su primo y a algunos amigos por estar al tanto de su situación, aunque mencionó que otras personas le fallaron y no estuvieron con él.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO O'FARRILL REAPARECIÓ TRAS POLÉMICA PELEA CON OTROS COMEDIANTES: "ME ENCUENTRO BIEN"