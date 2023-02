Rivers encabeza la Velada del Año 3; Ibai Llanos reveló cartelera de este año. La influencer mexicana estará presente en uno de los eventos más importantes del año para el mundo de los influencer y se subirá al ring para enfrentar a la española Marina Rivers.

La regiomontana que pondrá el sabor mexicano en la Velada del Año 3 se dijo feliz por subirse al ring y aunque aseguró que no tiene la disciplina, si le pondrá mucho corazón.

"Yo no soy disciplinada en nada, pero afronto este reto muy feliz y con muchísima ilusión. Hasta ahora no he entrenado nada, pero tenemos tiempo para prepararnos", señaló la streamer azteca.

Ibai Llanos presentó la cartelera completa de la tercera edición de la Velada del Año en donde destaca la presencia de la leyenda de Youtube, Germán Garmendia. Este año el evento se realizará en el estadio del Atlético de Madrid y la entrada tendrá un costo aproximado de 30 euros.

CARTELERA COMPLETA DE LA VELADA DEL AÑO 3

Ampeter vs Papi Gavi Samy Rivers vs Marina Rivers Fernanfloo vs Luzu Viruzz vs Shelao Amouranth vs Mayichi Coscu vs Germán Garmendia

