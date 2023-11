¿The Rock presidente de Estados Unidos? Se lo han ofrecido a Dwayne Johnson

El popular actor estadounidense, Dwayne Johnson reveló en su aparición en 'What Now?', que varios partidos políticos de Estados Unidos lo han buscado para que acepte una candidatura para la presidencia del país.

'The Rock' precisó que siempre se ha negado, pues sabe que solo buscan su fama para atraer votantes. "Fue una encuesta interesante y realmente me conmovió que me tuvieran en cuenta. Lo cierto es que quedé realmente impresionado y honrado".

"Compartiré esto con vosotros: a finales de año en 2022, recibí una visita de los partidos mayoritarios preguntándome si iba a postularme y si podría funcionar", explicó. "Se convirtió en un gran problema, y eso que apareció de la nada. Pero lo curioso es que llegaron una otras otro, y me presentaban datos como la famoso encuesta".

"Tenían sus deberes hechos con una investigación profunda en la que me mostraban que podría ser un candidato sólido si decidía seguir ese camino", prosiguió diciendo el actor. "La verdad es que todo fue muy surrealista, porque ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido estar en política. De hecho, hay muchas cosas de la política que odio", finalizó.

Johnson no sería el primer actor de Hollywood en sumarse a la política, pues ha habido varios casos antes. El más recordado es el de Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California de 2003 a 2011.

