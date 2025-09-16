Roco estalla contra viuda de Sax: “Una demanda no existe, todo son mentiras”

Después de años de rumores, declaraciones cruzadas y especulaciones sobre el conflicto entre Roco Pachukote y Sax, el vocalista de Maldita Vecindad por fin decidió hablar sobre la viuda de su compañero… y no se guardó nada.

En Exclusiva para Contra, el cantante de rock desmintió tajantemente que haya existido una demanda en su contra, y lamentó las “mentiras” que, asegura, la esposa de Sax, Jéssica Franco, inventó con fines económicos.

“A mí me hubiera encantado que su compañera, en vez de victimizarse y de inventar una serie de cosas que no son realidad, hubiera realmente respetado, la verdad, el valor del Sax (...) una demanda no existe, no existe ninguna demanda”, nos contó.

Roco decidió contar su verdad sobre los problemas por Sax / Redes Sociales

“Jamás tuvimos problemas de dinero”

Roco asegura que en la banda sí hubo desacuerdos creativos, pero que nunca fueron por dinero. Acusa a la viuda de querer reducir la historia de Maldita Vecindad a un pleito económico.

“Nosotros tuvimos desacuerdos musicales, creativos, todos, como cualquier banda, pero jamás tuvimos problemas de dinero (...) bajar la historia de esta banda tan chida y de nuestra relación a eso me parece muy bajo”, expuso.

También recalcó que, pese a los conflictos pasados, Sax reconoció sus errores y se reconciliaron años antes de su fallecimiento. El reencuentro fue en 2014 en el Vive Latino.

La viuda de Sax acusó a la Maldita de no apoyar a su marido cuando estaba enfermo / Redes Sociales

“Él mismo me decía: ‘oye, yo sí me manché, o sea, la neta, en esa época estaba muy enojado’”, se sinceró el cantante.

Y ahora lamenta que ahora su legado esté siendo usado para alimentar un discurso de odio: “Y ahora su legado sea puro odio, un discurso de odio y que eso sea lo que el legado, me parece muy triste (…) fue una bajeza”.

¿Sax no era fundador de Maldita?

Otro de los temas que abordó fue la narrativa de que Sax habría sido fundador de Maldita Vecindad. Aunque Roco reconoce su aporte, aclara que no fue parte del inicio.

“Entre nosotros nunca tuvimos que decir quién era el fundador porque todos lo teníamos clarísimo. Sax entró, no es fundador y eso no le quita nada de todo el aporte (…) ¿por qué mentir, mentir, mentir y querer distorsionar una historia en un victimismo falso y gacho?”, dijo.

Roco dejó en claro que Sax nunca fue fundador de la banda / Redes Sociales

También criticó que usaran la imagen del músico con sus hijos, y el uso de marcas como Malditos de Corazón para lucrar con el nombre de Sax: “Y pues también yo creo que cualquier terapeuta familiar se le prenderían los focos rojos de ver que disfracen a sus hijos de él y los pongan a trabajar con un discurso de odio (…) estén diciendo que realmente ahora resulta que el Sax fue el que hizo todo en Maldita”, aclaró.

Sobre el tema de las regalías, Roco fue enfático en que todo está dividido de forma equitativa y legal: “Las regalías las pagan las asociaciones, la sociedad de autores y compositores, la editorial que tenemos (...) las regalías autorales son intransferibles e inalienables”.

Contexto de la pela entre Roco y Sax

Hace un año, Jéssica Franco había sostenido en varias entrevistas que hubo abuso de confianza por parte de la banda y, en especial, de Roco. Asegura que tras un accidente que sufrió Sax, quisieron deslindarlo y retenerle su salario.

“Quisieron deslindarlo de la banda y retenerle su salario, con el pretexto de recuperar lo que se había invertido en su hospitalización”, dijo en su momento.

El músico acusa a los hijos de Sax de 'piratearse' el logo de Maldita / Redes Sociales

También afirmó que no se le reconocieron regalías correspondientes por el último disco ni por derechos de imagen: “Del último disco de Maldita Vecindad no le dieron absolutamente nada de regalías, no recibió ni por discos, ni por regalías digitales, nada”.

Según Franco, su única intención es proteger el patrimonio de sus hijos: “Yo les decía que necesito el 25%, porque si son cuatro músicos se divide en cuatro, eso es lo único que yo estoy buscando”.

Roco lamenta pleito a ‘nombre’ de Sax

Por último, Roco Pachukote volvió a lamentar que se use el nombre de Sax para inventar mentiras y golpear a la Maldita Vecindad, pues el legado del músico es mucho más fuerte que los inventos de su viuda.

Sax en su momento reconoció el enojo con sus compañeros / Redes Sociales

“Yo siento que Sax no estaría nada contento, de que a un año después de su fallecimiento le hayan puesto en su boca tantas mentiras y tanta distorsión para querer, no sé… Ahora esta persona ser el emblema y el legado de una gente que realmente, cualquiera que conoció a Sax sabe que estaba absolutamente feliz y orgulloso y que lo más chido de su vida, como muchas veces nos lo compartió, era todos estos años que compartimos juntos”, finalizó.