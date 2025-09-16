Estos son los días festivos que le restan a 2025 en México

Con el año en su recta final, muchos ya están tachando días en el calendario y soñando con el próximo puente. Y no es para menos: la Ley Federal del Trabajo establece jornadas oficiales de descanso, que no sólo son un respiro, sino un derecho laboral.

Según el artículo 74 de dicha ley, restan dos días feriados obligatorios en 2025 que aplican para todos los trabajadores, sin importar el sector o tipo de contrato. Aquí te contamos cuáles son y cómo debe pagarse si te toca laborar.

Los días que vienen (y el último puente del año)

Quedan dos fechas marcadas oficialmente como descanso obligatorio:

Lunes 17 de noviembre : Se recorre la conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana) al tercer lunes del mes. Y sí, será el último fin de semana largo del año.

Jueves 25 de diciembre: Navidad, el clásico cierre de año con cena, regalos... y descanso.

Ambos días están protegidos por la ley, y cualquier patrón que los pase por alto podría estar cometiendo una infracción.

Le faltan dos puentes al año para cerrar los descansos / FREEPIK

¿Y qué pasa si sí trabajas?

Si te toca chambear en alguno de estos días, el artículo 75 de la misma ley es claro: te deben pagar el día normal más un doble del salario diario. Es decir, triple paga por jornada trabajada. Y si el festivo cae en domingo, también te deben la prima dominical.

Ojo: no aplica si es un día común que la empresa da “de buena fe”, como el 10 de mayo o el 2 de noviembre. Esos no están en la ley y dependen de cada patrón.

Días que ya pasaron (y seguro disfrutaste)

Hasta ahora, en 2025 ya se descansaron estos feriados oficiales:

Miércoles 1 de enero (Año Nuevo)

Lunes 3 de febrero (Constitución Mexicana)

Lunes 17 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

Jueves 1 de mayo (Día del Trabajo)

Además, el 1 de octubre fue día de descanso obligatorio por la toma de protesta presidencial, pero eso sólo ocurre cada seis años. Así que no te emociones: no se repite hasta 2030.

El 17 de noviembre y el 25 de diciembre son feriados / Redes Sociales

¿Y el Jueves Santo o el Día de Muertos?

Aunque son importantes para muchas familias, el 2 de noviembre, el 10 de mayo y la Semana Santa no están en la lista oficial. Si tu trabajo los otorga, es por política interna o tradición... pero no es obligatorio.

Así que si estás buscando el próximo respiro laboral, marca el 17 de noviembre y el 25 de diciembre. Son los últimos que quedan, y valen por mucho más que un fin de semana.

Los días de descanso se pagan doble si los trabajas / FREEPIK