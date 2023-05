Yeri Mua reveló el motivo por el que no pudo entrar al concierto de Rosalía

El concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México fue uno de los eventos más grandes de la cantante hasta ahora, con más de 160 mil fanáticos reunidos en la explanada para presenciar su actuación.

Pero no todos los que asistieron pudieron disfrutar del espectáculo, como la influencer Yeri Mua, quien compartió en una transmisión en vivo titulada "Rosalía no me dejó pasar a su concierto" los hechos por los que no pudo acceder al evento.

“Me da coraje hasta pensar que quedamos así como payasas. Me siento destruida mentalmente, me siento destruida psicológicamente, a veces uno se hace expectativas de la vida, uno cree cosas y no pasan y es bien gacho la verdad porque una se ilusiona.

"La verdadera razón de por qué no fui con Rosalía fue porque llegué tarde, cualquier persona iba a entrar por donde estaba el área normal en el Zócalo, a mí me iban a pasar por otro lado, pero llegué tarde", mencionó.

Además la influencer contó que tampoco querían dejarla pasar a un restaurante cercano "por como iba vestida", lo que generó que se sintiera "humillada", aunque finalmente le permitieron el acceso.

"Lo peor es que fui a otro restaurante a comer, me fui super triste con mi outfit y la gente se me quedaba viendo super raro. No me querían pasar a un restaurante y siento que es por como yo iba vestida, pero luego la chava me reconoció, se portó buena onda y me dejó pasar", agregó.

