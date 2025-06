¿Sabes qué mensajes podrían activar un bloqueo en WhatsApp?

WhatsApp trabaja en una nueva función de seguridad que busca frenar el envío masivo de mensajes y el uso indebido de su plataforma. Esta herramienta, llamada internamente como “restricción de cuenta”, afectará a los usuarios que incurran en:

Difusión automatizada o en cadena.

Utilización de aplicaciones de terceros para la transmisión de mensajes.

Contenido clasificado como no deseado por otros usuarios.

La función impedirá iniciar nuevas conversaciones, aunque permitirá responder a chats ya existentes y seguir recibiendo mensajes.

¿Cómo funcionará la nueva restricción?

Este bloqueo parcial no será permanente, sino una medida correctiva. WhatsApp busca así advertir a los infractores sin suspender sus cuentas de forma definitiva, promoviendo una conducta responsable y evitando abusos en la plataforma.

¿Cuándo estará disponible?

WhatsApp planea incluir la nueva función en una próxima actualización, aunque aún no está activa ni en fase beta. Además, la posibilidad de usar nombres de usuario sin un número telefónico y un mayor control sobre sesiones activas y reenvíos.

Para evitar bloqueos en la cuenta, no utilices servicios externos no oficiales para enviar mensajes, evita compartir cadenas o información no solicitada y revisa las políticas de uso de la plataforma.

