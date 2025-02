SAG Awards 2025: Lista completa de ganadores a lo mejor del cine y la televisión

La 31ª edición de los Screen Actors Guild (SAG) Awards se celebró este domingo 23 de febrero de 2025 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, con Kristen Bell como anfitriona.

Zoe Saldaña ganó por su papel en la película Emilia Pérez/AP |

La ceremonia reconoció las actuaciones más destacadas en cine y televisión del último año, figurando entre los artistas ganadores Zoe Saldaña, por su papel en la película Emilia Pérez en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, mientras que Selena Gómez, su compañera en la misma cinta, también se llevó un premio como parte del elenco de la serie Only Murders in the building.

Cine

Mejor elenco: Wicked se llevó el premio al mejor elenco en una película.

Mejor actor: Adrien Brody fue galardonado por su papel en The Brutalist.

Mejor actriz: Cynthia Erivo recibió el premio por su interpretación en Wicked.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin fue reconocido por su actuación en A Real Pain.

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña ganó por su papel en Emilia Pérez.

Mejor equipo de especialistas: The Fall Guy.

Los SAG Awards son una referencia de lo que sucederá en los Premios Oscar/AP |

Televisión

Mejor elenco en serie dramática: Shōgun obtuvo este reconocimiento.

Mejor elenco en serie de comedia: El premio fue para Only Murders in the Building.

Mejor actor en serie dramática: Hiroyuki Sanada fue galardonado por Shōgun.

Mejor actriz en serie dramática: Anna Sawai recibió el premio por Shōgun.

Mejor actor en serie de comedia: Martin Short fue reconocido por Only Murders in the Building.

Mejor actriz en serie de comedia: Jean Smart ganó por su papel en Hacks.

Mejor actor en película para televisión o serie limitada: Colin Farrell por The Penguin

Mejor actriz en película para televisión o serie limitada: Jessica Gunning por Baby Reindeer

Mejor equipo de especialistas en televisión: Shōgun.

Selena Gómez también ganó como parte del elenco de Only Murders in the Building/AP|

La legendaria actriz Jane Fonda fue honrada con el Premio SAG Life Achievement por su destacada carrera y contribuciones al mundo del entretenimiento.

