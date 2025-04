Salinas Pliego responde a polémica de Totalplay: ‘Si no les gusta, pueden cambiarse con la horrible competencia’

Ante la polémica generada durante los últimos días sobre los cambios de Totalplay que limitarán el internet en sus clientes y les cobrará un monto extra en caso de querer aumentar su servicio, el dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer su postura, invitando a quien no esté a gusto a rescindir su contrato y “cambiarse con la horrible competencia”.

En su publicación de X, el empresario, y también dueño de TV Azteca y Elektra, comenzó diciendo que “TotalPlay es el mejor servicio de internet del país”, sin embargo, para explicar exactamente de qué se trata el plan de internet simétrico dijo “denme chance”, porque piensa explicarlo en un video, pero mientras eso sucede, adelantó que los clientes que no estén a gusto con su estrategia tienen tres opciones:

A partir de este mes así son los nuevos esquemas de internet simétrico/X |

La primera es: “Probar un mes y darse cuenta que cambiarse al plan con simetría de datos es la mejor opción que pueden tomar y que NO LES VA A AFECTAR en nada a los usuarios, solo va a afectar a los abusivos que revenden nuestro servicio a sus vecinos”.

La segunda opción es “irse mucho de regreso al plan con el que estaban, quedarse sin el beneficio de la simetría de datos y no aprovechar todo lo bueno que eso implica”.

Clientes se quejan de que Totalplay les limitará el internet/X|

Mientras que en la tercera opción garantizo que los clientes informes con Totalplay “podrán cancelar el servicio y cambiarse con la horrible competencia…”, aunque advirtió que después van a regresar “cuando nadie los pele si tienen problemas, lloran mucho, pero solo yo les doy la cara y la oportunidad de llegar a acuerdos. Vayan y traten de hablar con los dueños de las otras empresas a ver si les contestan”.

¿Alguna vez les he quedado mal? TotalPlay es el mejor servicio de internet del país y yo soy un defensor del libre mercado.



Denme chance, yo les voy a resolver, no se preocupen, eso si, primero déjenme explicarles en un video, lo que quiero hacer, por qué y si no les gusta pues… https://t.co/mhFXaU9LRW

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 3, 2025