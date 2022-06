Samuel García reclamó falta de apoyo ante crisis de agua: 'No mandan ni una ching... despensa'

Durante su gira por General Terán y Montemorelos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se mostró molesto al argumentar que ningún otro estado de la República los ha apoyado tras la crisis de falta de agua por la que atraviesan.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chin... despensa. No levanta la mano nadie. ¿Y les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. ¡No ocupamos de nadie los neoleoneses! Si somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos”, mencionó Samuel.

De igual manera, el mandatario comentó que cuando han ocurrido desastres naturales en otros lugares, Nuevo León sí les ha brindado ayuda.

"Los regios, los neoleoneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre, nos dicen codos y somos los que más ponemos, y siempre al pie del cañón", aseguró.

