Samuel García se baja de la carrera presidencial para las elecciones de 2024

Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció este sábado que no participará en el proceso electoral federal de cara a la presidencia de la República Mexicana en el 2024.

“Y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", comentó García a través de un Acuerdo.

Hace un día, el magistrado Alberto Ortega Peza, de la Primera Sala del Tribunal Superior, le había negado a Samuel García hacer uso de la licencia que se le había otorgado, negándole el poder salir del estado.

“El presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como gobernador constitucional del estado de Nuevo León y que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado", se lee en el Acuerdo establecido.

Hay que destacar que para entrar a la candidatura como presidente de la República Mexicana debes de dejar tu puesto como funcionario público por lo menos 6 meses antes de que se celebren las mismas.

