Samuel García y Mariana Rodríguez anunciaron que serán padres por primera vez

Serán tres. Samuel García, gobernador de Nuevo León, y la influencer Mariana Rodríguez anunciaron este lunes que serán padres por primera vez, y cumplirán su deseo de tener un hijo, mismo que han manifestado en diversas ocasiones.

Fue a través de Instagram que la pareja, que se ha hecho famosa y polémica, dieron a conocer la noticia con un ultrasonido del bebé, sin dar detalles del género ni cuántos meses tienen, Rodríguez y García se dijeron felices por esta etapa de su vida.

“¡Baby on the way! (Bebé en camino) Estamos felices de compartirles que pronto seremos tres. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nostros un/a [email protected]”, escribieron.

“En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos ni un día más. [email protected] esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos, te amamos, mamá y papá”, agregaron.

Cabe recordar que desde que Mariana Rodríguez inció a hacerse cargo del DIF de aquel estado, inició a plantearse la idea de ser madre y a menudo se le observa feliz reodeada de niños, por lo que su sueño está por cumplirse.

