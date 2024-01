Santa Fe Klan niega conocer a Xóchitl Gálvez a pesar de aparecer juntos en video

El rapero mexicano Santa Fe Klan declaró que no conoce a la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez, a pesar de haber grabado un video con ella en el que le expresaba su apoyo.

El video fue publicado en redes sociales el pasado fin de semana. En él, Santa Fe Klan aparece junto a Gálvez en un evento público. El rapero le dice a la candidata "suerte, echale con todo" en la carrera política por la silla presidencial.

Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez) sostuvo un encuentro con el rapero Santa Fe Klan, quien le deseó suerte y éxito: "Qué chido que apoya al barrio jefa". pic.twitter.com/pUWtSRsUt6 — Emeequis (@emeequis) January 13, 2024

Sin embargo, siete días después, Santa Fe Klan comentó en un video que no conocía a Gálvez. "Ah, no, ni sabía quién era", dijo el rapero. "Yo no sé de esto, yo no sabía", aseguró el rapero mexicano.

Porque recientemente declaró que no conocía a Xóchitl Gálvez cuando grabó un video con ella. pic.twitter.com/FtawYqBzhE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 20, 2024

Las declaraciones de Santa Fe Klan han generado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la veracidad del video original, mientras que otros consideraron que el rapero simplemente se equivocó.

