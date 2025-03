SAT 2025: Multa a partir del 1 de abril para quien no cumpla con este trámite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha informado que es obligatorio presentar la Declaración Anual antes del 1 de abril de 2025. Aquellos que no lo hagan enfrentarán multas de entre 1,400 y 34,730 pesos. Es importante cumplir con este requisito a tiempo.

Los contribuyentes están obligados a presentar su Declaración Anual correspondiente al año 2024 en el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril para las personas físicas, y hasta el 31 de marzo para las personas morales. Este procedimiento permite a las personas físicas comunicar a la autoridad fiscal sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales.

¿Cómo se debe presentar la Declaración Anual?

Las declaraciones anuales deben incluir información relativa a los ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales. Para su correcta elaboración, se sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Acceder al sitio web del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

2. Iniciar sesión utilizando el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña correspondiente o mediante la e.firma.

3. Proporcionar la información solicitada.

4. Firmar y enviar la declaración.

5. Verificar y conservar el acuse de recibo que emita el sistema.

¿Cuál es la multa por no presentar la Declaración Anual?

Las personas pueden enfrentar multas en diversas situaciones, según el artículo mencionado:

- De 1,810 a 44,790 pesos por estar fuera del plazo establecido.

- De 17,190 a 34,350 pesos por no presentar el aviso de compensaciones.

- De 18,360 a 36,740 pesos por no presentar declaraciones electrónicas cuando es obligatorio, presentarlas fuera de plazo o no cumplir con los requisitos fiscales.

