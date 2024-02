¡Se acabó el amor! Alex Marín anuncia que se está divorciando de Mía Marín

La historia de amor entre el productor de contenido para adultos Alex Marín y Mia Marín, actriz de XXX, comenzó en 2011, cuando se conocieron en casa de una amiga. En una entrevista con el conductor Ernesto Chavana, el también actor memoro cómo surgió la chispa entre ellos, en donde declaro que conoció a Yajayra (Mía) en la casa de su amiga en donde me saludo y le deje lo bien que se ve.

Ahora, ha anunciado que su relación de matrimonio y laboral ha terminado tras 12 años. Además, también confirmó que de igual forma se separó de sus otras dos novias, ya que él y Mía tenían una relación de poliamor consensuada por los dos.

En su anuncio, Alex Marín expresó que, a pesar de las vidas públicas que tenían y a lo que se dedican, siempre se mantuvo el respeto, por lo que le desea éxito en su nueva etapa su vida, aunque manifestó que ha llorado al recordar su relación con su ya exesposa.

"Todos saben que ella es mi esposa. Actualmente ya nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio. Me siento triste, lloro algunas veces que veo cositas de ella, 12 años, no crean que es rápido, son muchos años, tenemos historia. Sí duele porque son muchos años de estar con Mía, pero le deseo lo mejor en su nueva etapa, que le vaya super bien, fue una excelente mujer, siempre me cuidó", dijo el actor.

Sin embargo, el productor de contenido para adultos no dio detalles de los motivos de la ruptura de su matrimonio, pero declaro que también separarán sus proyectos profesionales y no tendrán ningún tipo de relación en los próximos meses, logrando un acuerdo mutuo en diversos aspectos de sus vidas como de los proyectos profesionales.

Finalmente, Marín concluyo pidiéndole a sus seguidores que no ataquen ni critiquen a sus ahora tres exparejas: "No les deseo mal, no quiero que las ataquen, ninguna es una traidora, tienen que hacer su vida, seguimos en buena comunicación con todas", finalizó.

