Se busca evitar una explosión por contaminación de químicos en agua de CDMX: AMLO

La contaminación en el agua de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez se está investigando a fondo para dar con la fuente y, lo principal, para evitar alguna explosión, así lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se está haciendo la investigación. Lo primero en estos casos es la protección a la población civil, el que no vaya a presentarse una explosión porque haya hidrocarburos en estos pozos, cuidar que no sea un asunto trágico de más gravedad”, detalló.

No encuentran las causas de la contaminación

En ‘La Mañanera’, el mandatario dijo que se sigue buscando las causas que ocasionaron que el pozo en la alcaldía Álvaro Obregón tenga sustancias químicas, pero no se descarta que los sismos provocarán alguna fuga en los ductos de Pemex.

“Ya hay una revisión de un ducto que pasa como a 500 metros de donde está el pozo, se está corriendo lo que se conoce como ‘diablo’ y se están revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex. No se ha encontrado nada hasta ahora, (pero) eso no significa que se descarta que pueda haber una fuga”, aseveró.

AMLO descarta sabotaje

Al cuestionarlo sobre si fue intensional la contaminación en el agua de los vecinos de Benito Juárez, el Jefe del Ejecutivo expuso que no se tienen las pruebas suficientes para confirmar un sabotaje, pero que en ese ambiente “caliente” (de elecciones) todo es posible.

“Hay quienes hablan de que pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible No se tienen elementos para confirmar eso. Se está buscando todo. No va a haber ningún problema y hoy se sabrá bien qué es lo que está sucediendo. Resolver el problema de los vecinos, protegerlos y resolverlo. Y no extrañarnos de que haya manipulación”, concluyó.

