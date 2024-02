Después de que se levantara la contingencia ambiental, el Programa Hoy no Circula volvió a la ‘normalidad’ en el Valle de México, es decir en la capital y en el Estado de México, por lo que te informamos qué vehículos no circulan este lunes 26 de febrero 2024.

¿Qué vehículos no circulan hoy y en qué horario?

Este 26 de febrero no podrán circular los vehículos con engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6, así como los que tienen holograma 1 y 2, y foráneos. Para los que no aplican y que pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. Y el horario en que se aplica el programa Hoy no circula tanto en la CDMX como en el Edomex es de las 05:00am a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

¿En que municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chicoloapan

-Chimalhuacán

-Ecatepec de Morelos

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan de Juárez

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla de Baz

-Tultitlán

-Valle de Chalco

