Se mantiene la Contingencia Ambiental en CDMX y EDOMEX; aplica Doble No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha comunicado que se encuentra vigente la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, como resultado de la deficiente calidad del aire en la zona.

Se mantine la Contingencia Ambiental en CDMX y EDOMEX. / Pixabay |

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y seguir las directrices de salud establecidas para evitar la exposición a niveles elevados de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esta recomendación es especialmente relevante para grupos vulnerables, tales como niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Se sugiere abstenerse de participar en actividades cívicas, culturales y recreativas, así como de realizar ejercicio al aire libre durante dicho horario. Asimismo, se aconseja la suspensión de eventos al aire libre y la prohibición de fumar en espacios cerrados. Es fundamental mantenerse informado a través de canales oficiales.

Doble No Circula

Debido a la activación de la Contingencia Ambiental, este miércoles 19 de marzo se aplicarán restricciones a la circulación vehicular en la CDMX y el Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos que no podrán circular son: Autos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Autos particulares con holograma 0 y 00 que tengan engomado rojo y placas terminadas en 3 y 4.

Unidades sin holograma de verificación (vehículos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o con letras).

Otras restricciones:

Reparto de gas LP: Solo podrán circular el 50% de las unidades sin válvula de desconexión seca, con matrícula terminada en número non.

Vehículos de carga (local o federal): No podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los que están en el Programa de Autorregulación de CDMX o Edomex.

Taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2: Tendrán restricción de 10:00 a 22:00 horas si les aplica alguna de las reglas anteriores.

Estos son los autos que no pueden circular por el Doble No Circula. / CAME |

¿Qué autos están exentos del Doble No Circula?

A pesar de la restricción por Contingencia Ambiental, algunos vehículos están exentos del Doble No Circula. Estos son:

Autos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica o holograma exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, siempre que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 y 4.

Autos particulares en emergencias médicas.

Taxis podrán circular de 5:00 a 10:00 horas, sin importar su holograma.

Unidades de emergencia (ambulancias, bomberos, policía, rescate, protección civil y vigilancia ambiental).

Transporte escolar y de personal con holograma y autorización vigente.

Vehículos de servicios funerarios con verificación vigente.

Autos para personas con discapacidad, siempre que cuenten con el permiso, holograma o placa especial.

