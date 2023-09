Este viernes, un sismo de magnitud preliminar 5.8 sacudió el sur de Jalisco, México, a las 09:53 horas del centro del país, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro de este evento sísmico se localizó a 147 kilómetros al oeste del municipio de Cihuatlán, en la región costera del estado. La profundidad del sismo se estimó en 10 kilómetros bajo tierra.

Aunque este sismo tuvo una magnitud considerable, no se activó la alerta sísmica y hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. Las autoridades locales han indicado que se están llevando a cabo evaluaciones en la zona afectada para asegurarse de que no haya consecuencias graves.

El SSN continúa monitoreando la actividad sísmica en la región y emitiendo información actualizada sobre cualquier desarrollo adicional. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes confiables y estar preparada para seguir las medidas de seguridad en caso de futuros movimientos telúricos.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.8 Loc 147 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 08/09/23 09:53:12 Lat 19.02 Lon -105.94 Pf 10 km pic.twitter.com/oU1TYN49q1 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2023

