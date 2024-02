Sebastián Rulli ha salido a desmentir los chismes sobre su supuesta ruptura con Angelique Boyer

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una pareja icónica en el mundo del entretenimiento mexicano. A pesar de los rumores de separación, su relación ha sido muy querida por los fanáticos.

El actor se reunió con los medios y abordó los rumores, aclarando su situación sentimental.

¿Qué fue lo que dijo Sebastián Rulli?

El actor fue abordado por los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaron sobre los rumores de una separación con su pareja.

“Sí, no sé de dónde sacaron, no sé por qué, si estábamos documentando que estábamos todos muy bien, tal cual, que digan lo que quieran total que a nosotros no nos afecta, ya son 9 años diciendo lo mismo, está más que claro, demostrado y no hace falta ningún otro documento, ni compromiso para que la gente nos crea“

También menciona su elección de no casarse, afirmando que están desafiando las normas establecidas.

"Está muy bien, porque también estamos rompiendo con los cánones, el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que uno puede ser feliz, sí existe el amor, no solo por nosotros, confíen, confíen que existe. Si les da gusto que estemos juntos, eso es mejor"

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR EX PRIMER MINISTRO Y SU ESPOSA FALLECEN JUNTOS MEDIANTE UNA EUTANASIA DOBLE EN LOS PAÍSES BAJOS