Senadora Lilly Téllez le lanza advertencia a Wendy Guevara: "Que cuide su peluca"

La senadora Lilly Téllez ha respondido a las recientes declaraciones de Wendy Guevara, quien había criticado a Téllez por su opinión sobre un caso de presunta discriminación en la Cineteca Nacional.

La polémica surgió después de que Téllez afirmara que no consideraba que se tratara de un acto discriminatorio cuando Laura Glover, una mujer transgénero, fue retirada de los baños de mujeres por la policía. Guevara expresó su desacuerdo con Téllez y bromeó sobre entrar a los baños de la casa de la senadora.

"No sé quién es Lilly Téllez, pero que vaya a hablar con el Gobierno de la CDMX para ver si le hacen caso. Ojalá me dijeran dónde vive para entrar al baño de su casa y c.. toda la taza bien feo, tapársela, porque yo soy muy de tapar los baños", comentó Guevara en redes sociales.

Ante estos comentarios, la senadora Téllez respondió de manera enérgica: "Y yo le advierto: si se acerca a mi casa, aquí le espera mi esposo...cuide su peluca". La respuesta de Téllez ha generado un nuevo debate en las redes sociales sobre la libertad de expresión y el respeto hacia las opiniones de los demás.

La pelea entre la senadora y la reciente ganadora de ‘La casa de los Famosos’ se ha vuelto viral en redes sociales y ahora usuarios de internet esperan para ver la respuesta de Guevara.

Este es el mensaje que me envió @LaWendyGuevara Y yo le advierto: si se acerca a mi casa, aquí le espera mi esposo...cuide su peluca https://t.co/9v1VtTwza3 — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 16, 2023

