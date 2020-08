SEP adelantó que el próximo ciclo escolar empezará en línea

Aunque todavía no se anuncian las fechas oficiales, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma adelantó que el próximo ciclo escolar comenzará en línea siguiendo el programa Aprende en Casa.

Moctezuma aseguró que el lunes 3 de agosto se darán a conocer la fechas exactas del reinicio de clases durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Fuimos los primeros en salir y en resguardar a toda nuestra comunidad y por eso también seremos los últimos en regresar presencialmente cuando haya semáforo verde, pero eso no quiere decir que no empecemos las clases a distancia, eso no quiere decir que no aprovechemos toda la capacidad que tiene el sistema educativo”, dijo el titular en un mensaje en redes sociales.

¿Cuándo y cómo regresaremos a clases para el #CicloEscolar 2020-2021? Los invito a ver y escuchar la Conferencia de Prensa del Presidente @lopezobrador_ el próximo lunes 03 de agosto donde daremos a conocer los pormenores de este importante tema.https://t.co/YwIBIBI9cl — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) July 30, 2020

Asimismo aseguró que el calendario que circuló vía Whatsapp la semana pasada es falso, por lo que invitó a todos los padres de familia a estar atentos al comunicado oficial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO FIRMÓ ACUERDO CON LA ONU PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO