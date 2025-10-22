SEP confirma 10 días sin clases este 2025: Lista completa

En este mes de octubre ya se confirmó un nuevo puente vacacional

El ciclo escolar 2025-2026 cuenta con varios días sin clases a lo largo del año. | SEP
Geovanni Rodríguez Catarino
22 de Octubre de 2025

¡Mucha atención, padres de familia y alumnos de educación básica en México! La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá 10 días sin clases durante lo que resta del 2025, comenzando este mismo mes de octubre con un fin de semana largo que está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Calendario escolar 2025-2026

El ciclo escolar 2025-2026 inició en septiembre y contempla 185 días efectivos de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Su conclusión está programada para el 15 de julio de 2026.

En total son 185 días de clases efectivos en este ciclo escolar/SEP
Durante el año escolar se incluyen varios periodos sin clases, como días festivos, puentes, vacaciones y reuniones del Consejo Técnico Escolar, que no requieren la presencia de alumnos en las escuelas.

¿Cuáles son los 10 días sin clases en lo que resta de 2025?

La SEP confirmó que estos 10 días sin clases están divididos de la siguiente manera:

Octubre

  • Viernes 31 de octubre: Junta de Consejo Técnico Escolar.

Noviembre

  • Jueves 14 de noviembre: Descarga administrativa (registro de calificaciones).
  • Lunes 17 de noviembre: Día festivo oficial por la conmemoración del 20 de noviembre, Revolución Mexicana.

Diciembre

  • Del lunes 22 de diciembre al viernes 26 de diciembre: Comienzan las vacaciones de invierno, que se extenderán hasta el 9 de enero de 2026, pero 5 días corresponden aún al 2025, completando así los 10 días sin clases restantes del año.
En este 2025 habrá 10 días sin clases a nivel básico/SEP
Días sin clases en el ciclo escolar 2025-2026

A continuación te compartimos otros días importantes sin clases programados en el calendario oficial de la SEP:

Días festivos oficiales

  • Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución.
  • Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez.
  • Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo.
  • Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla.
  • Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro.
Este es el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026/SEP
Sesiones del Consejo Técnico Escolar

  • Viernes 30 de enero de 2026
  • Viernes 27 de febrero de 2026
  • Viernes 27 de marzo de 2026
  • Viernes 29 de mayo de 2026
  • Viernes 26 de junio de 2026

Jornadas de descarga administrativa

  • Viernes 13 de marzo de 2026
  • Viernes 3 de julio de 2026

Vacaciones

  • Semana Santa 2026: Del 30 de marzo al 10 de abril.
Será el 15 de julio cuando concluya el actual ciclo escolar/SEP
