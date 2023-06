Shakira confiesa que descubrió infidelidad de Piqué cuando su padre estaba hospitalizado

A principios de junio de 2022, Shakira Gerard Piqué anunciaron en sendos comunicados de prensa su separación tras 12 años de relación. La cordialidad que pretendían exponer en ese entonces se desdibujó en unos pocos meses, cuando salió a la luz que el exfutbolista le fue infiel a la barranquillera, quien hizo catarsis con tres dardos musicales que la hicieron facturar millones: “Monotonía”, “Sessions #53” y “TQG”.

A poco más de un año de su separación, en entrevista para la revista “People”, Shakira vuelve a dejar mal parado a su ex, al recordar los duros momentos que vivió durante la segunda mitad del 2022 por su desliz.

Cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

Contrario a los que teorías en redes afirman, Shakira reveló que se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué por la prensa española justo cuando su padre William Mebarak sufrió un derrame cerebral que lo tuvo varios días en terapia intensiva.

“Él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milan, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI”.

La colombiana, quien definió a su padre y a su madre Nidia del Carmen Ripoll como sus seres más cercanos, confesó que en los días más oscuros tras la crisis salud, creyó que no saldría adelante:

“Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

¿Un dardo para Piqué?

Al hablar sobre la etapa de recuperación de su padre, Shakira destacó la inspiración que ambos son para ella con una contundente frase que lo mismo parecía confesión y a la vez un dardo para Piqué: “Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

A un año de distancia, la barranquillera habría dejado atrás sus problemas legales con el exfutbolista y actualmente se abría dado una oportunidad con el piloto de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.