Shakira responde tras los comentarios de Piqué: 'Orgullosa de ser latinoamericana'

El pleito entre Shakira y Piqué está mas vivo que nunca. La relación entre las dos figuras públicas ha llegado a su fin, pero las declaraciones indirectas del uno al otro siguen.

A pesar de que la cantante colombiana había sido la más directa con sus comentarios en contra de su expareja con sus canciones de los últimos meses, el cantante respondió siendo muy directo y no sólo en contra de Shakira, sino que también en contra de sus fanáticos también.

"Mi expareja es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tiene vida", expresó el exfutbolista del Barcelona.

Ante el comentario de Piqué, Shakira decidió usar sus redes sociales para responder directamente asegurando que está orgullosa de su región de nacimiento.

Orgullosa de ser Latinoamericana. — Shakira (@shakira) April 3, 2023

