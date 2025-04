¡Sheinbaum cancela a Ecuador! No habrá relación con México mientras Noboa sea su presidente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que no buscará reanudar la relación con Ecuador mientras Daniel Noboa continúe al frente del país sudamericano.

Daniel Noboa consigue la reelección

Daniel Noboa, consiguió la reelección como presidente de Ecuador tras arrasar en la elecciones, ganando por más de 12 puntos y manteniéndose en el poder durante el periodo 2025-2029.



La mandataria mexicana recordó que el presidente Noboa, fue el responsable del asalto a la embajada mexicana en Quito. Con la intención de detener al ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass.

Recordemos que dicho asalto se llevó a cabo en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron por la fuerza en la embajada mexicana. Desde ese acontecimiento, la relación diplomática entre México y Ecuador quedó seriamente dañada.

Claudia Sheinbaum no olvida la invasión a la embajada mexicana en Quito





“ Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la Embajada”.

"El fue el responsable de la invasión a nuestra soberanía"

La presidenta también abordó la situación política en Ecuador, mencionó que las elecciones en las cuales Noboa consiguió la reelección, no se llevaron a cabo de manera “equitativa”. Resaltando las supuestas irregularidades que se llevaron a cabo en el proceso.





“ Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA, ya ni siquiera es otro organismo internacional, y la otra candidata está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador”, señaló la titular del ejecutivo.

