Silvia Galván: ¿Cuánto tiempo le queda de vida a la exintegrante de ‘Hoy’?

Silvia Galván, reconocida estilista mexicana y exintegrante del programa 'Hoy', enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser diagnosticada con cáncer de estómago en etapa avanzada.

Mediante un comunicado la 'Estilista de las estrellas' reveló su estado de salud/IG: @silvigalvanoficial |

La noticia sacudió al mundo del espectáculo, donde Galván ha dejado una profunda huella gracias a su talento y dedicación durante más de 25 años de carrera, siendo diagnosticada como la ‘Estilista de las estrellas’.

El diagnóstico llegó luego de una cirugía de emergencia por una perforación estomacal, momento en que los médicos descubrieron la gravedad de su condición.

De hecho, César Adrián Sepúlveda Benavides, médico que la operó, declaró a ABC Noticias que a Silvia Galván le restan de 6 a 12 meses de vida.

Según el médico que la operó, a la estilista le queda entre 6 y 12 meses de vida/IG: @silviagalvanoficial |

“Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo y yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que si es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, agregó.

¿Quién es Silvia Galván?

A sus 70 años, Galván es considerada una pionera en el mundo de la belleza, habiendo trabajado con figuras icónicas como Verónica Castro y Galilea Montijo.

Por varios años Silvia Galván tenía su sección en 'Hoy'/Televisa |

Su legado no solo vive en los cambios de imagen que transformaron a muchas celebridades, sino también en el cariño que el público le ha manifestado en estos momentos difíciles.

