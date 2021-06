Simulacro Nacional 2021: Con fallas en altavoces y sin alarma, así se vivió en CDMX

Este lunes 21 de junio se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2021 en la Ciudad de México, donde varios capitalinos reportaron fallas en altavoces.

Y es que el Gobierno de la CDMX informó que el simulacro se realizaría en punto de las 11:30 am, sin embargo varios usuarios aseguraron que la alarma no sonó, por lo que no salieron de sus hogares.

Por otra parte, en varias zonas financieras y del centro de la capital se desalojaron edificios y oficinas para realizar el simulacro.

#SimulacroSkyAlert Brigadas en la explanada de Latitud Polanco. Participación con orden y seriedad. pic.twitter.com/9M8CsWoWnQ — SkyAlert (@SkyAlertMx) June 21, 2021

Tras la activación de la alerta sísmica, personal de tránsito y helicópteros de la Dirección de Servicios Aéreos Cóndores realizaron patrullajes aéreos y en las calles para supervisar que todo haya salido como lo presupuestado.

Estamos en el @C5_CDMX recibiendo la información. del simulacro y las personas en puesto de mando de cada alcaldía. pic.twitter.com/qMRIdQlcBA — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 21, 2021

El Servicio Sismológico Nacional anunció que este simulacro se llevó a cabo un una hipótesis de un sismo de 8.1 grados con epicentro en Guerrero.

