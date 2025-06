Someten al senador Alex Padilla tras interrumpir a Kristi Noem en Los Ángeles

El día de hoy 12 de junio la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem celebraba una conferencia de prensa sobre migración en Los Ángeles en la que ocurrió un inesperado suceso, el senador estadounidense Alex Padilla fue expulsado por la fuerza por agentes de seguridad tras haber interrumpido dicha conferencia.

Durante las primeras declaraciones de Noem, Padilla intervino hacia los periodistas y quiso gritar a la secretaria, pero rápidamente fue retenido por los guardias de seguridad y lo expulsaron de la sala, somentiendolo al suelo e intentando esposarlo.

🚨I just received FULL VIDEO from inside Noem presser showing @SenAlexPadilla manhandled, pushed, and shoved to the ground and handcuffed. Outrageous. pic.twitter.com/kpEyIShMCE

— Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) June 12, 2025