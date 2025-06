Spotify sufre caída global; Google, YouTube y más también se vieron afectados

Spotify registró este 12 de junio una interrupción global que afectó a millones de usuarios, quienes no pudieron acceder a sus canciones ni contenidos. De acuerdo con los reportes, la plataforma de streaming presentó problemas de conexión a partir de las 13:50 horas (tiempo del Este), sumándose rápidamente otros servicios digitales que experimentaron fallos casi simultáneos.

La falla se originó en Google Cloud Platform (GCP), en su servicio de Identity and Access Management (IAM), que gestiona la autenticación y autorización de usuarios. Su interrupción causó errores en varios servicios alojados en los mismos servidores.

Además de Spotify, también se vieron afectados Google (incluyendo su buscador y Google Meet), YouTube, Twitch, Discord, Snapchat y Pokémon TCG. Usuarios de diversas partes del mundo informaron sobre los problemas en redes sociales y plataformas como Downdetector, que registró miles de incidencias.

Durante el pico de la interrupción en Spotify, se registraron más de 44,000 casos en Estados Unidos, principalmente relacionados con problemas de autenticación, como el mensaje "Audiences in Jwt are not allowed", que impedía a los usuarios acceder a sus cuentas.

Cloudflare, un proveedor de infraestructura en la nube asociado a GCP, reportó afectaciones desde las 13:19 horas, pero para la medianoche, la mayoría de sus sistemas funcionaban con normalidad.

Spotify no ha publicado un comunicado oficial sobre el impacto de la interrupción ni sus posibles efectos en las operaciones.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Durante la caída de este 12 de junio, las redes sociales reflejaron una avalancha de quejas, memes y comentarios expresando frustración y humor.

