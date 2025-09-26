Sorpresa en Peacemaker 2: ¡Spider-Man ahora es canon en el Universo DC!

La segunda temporada de Peacemaker no deja de sorprender. El sexto episodio de la segunda temporada se ha convertido en uno de los más comentados del año, no solo porque mantiene —e incluso supera— el nivel de la primera entrega, sino porque ha hecho algo impensado: ¡convertir a Spider-Man en parte del canon oficial del Universo DC!

El inesperado momento que lo cambió todo

En este capítulo, Chris Smith (John Cena) se aventura en un nuevo universo tras los sucesos del episodio anterior. Sus amigos logran reabrir el portal interdimensional y lo siguen, pero la gran revelación llega cuando Vigilante se encuentra con su propia variante.

Ambos se señalan emocionados mientras gritan: “¡El meme de Spider-Man!”, en clara referencia a la icónica imagen de dos versiones del héroe arácnido enfrentándose. Con este guiño directo, Peacemaker rompe las barreras entre compañías y convierte oficialmente a Spider-Man en canon dentro del Universo DC.

El famoso meme de los 3 Spiderman

¿Habrá un crossover entre Marvel y DC?

La escena ha desatado un auténtico terremoto en redes sociales. Muchos fans celebran el gesto como un guiño amistoso entre dos gigantes del cómic, pero también abre la puerta a soñar con algo mayor: ¿podríamos ver un crossover oficial entre Marvel y DC?

Aunque la posibilidad suena lejana, no sería la primera vez que ambas franquicias se mencionan entre sí. En Eternals de Marvel, Chloé Zhao ya incluyó referencias a Batman y Superman. Y ahora, James Gunn devuelve el gesto con Spider-Man.

Aunque nadie debe esperar ver a Tom Holland, Tobey Maguire o Andrew Garfield aparecer en el show, el guiño es un regalo simbólico para los fans.

Peacemaker 2