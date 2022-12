Spider-Man 'Acroos the Spider-Verse': Primer vistazo a la nueva película de Sony

La fecha pactada llegó y Sony Pictures nos presentó en primer adelanto de Spider-Man: Across The Spider-Verse, donde nos mostró que esta vez será una película llena de varios arácnidos, así como su nombre lo dice.

Miles Morales atraviesa por un problema para balancear su vida con el ser un héroe. Aparecerá Gwen Stacy para iniciar a navegar en el Spider-Verse, donde se pueden observar a otros arácnidos como Spider-Woman, Spider-Man 2099, Spider-Man Unlimited, Spider-Punk, el Spider-Man del videojuego y el regreso de Peter B. Parker.

Spider-Man: A través del SpiderVerso es secual de Spider-Man: Un nuevo universo, película que dejó la vara muy alta en 2018 por su trama y calidad de animación, pues recaudó más de 375 millones de dólares.

Además, Spider-Man: Across the Spider-Verse se une a la lista de películas sobre el multiverso, ese que tanto ha sido pieza clave del éxito en Marvel Studios y que Sony no dejó pasar el momento para poder incrementarlo en un nuevo mundo de Spider-Man con Miles Morales y Gwen Stacy como protagonistas que se estrenará el 2 de junio de 2023.

