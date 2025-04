Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" ya tiene fecha de estreno

Sony Pictures anunció en la CinemaCon 2025 que "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" se estrenará el 4 de junio de 2027. Esta película será el cierre de la trilogía animada que comenzó con "Into the Spider-Verse" en 2018 y continuó con "Across the Spider-Verse" en 2023.

La tercera película, que iba a salir en marzo de 2024, se ha retrasado por varias razones. Entre ellas están la huelga de guionistas y actores en Hollywood, el nivel de animación que quieren lograr, y que todavía hay preguntas sin respuesta tras el final abierto de "Across the Spider-Verse".

Los directores Bob Persichetti y Justin K. Thompson han prometido que la tercera película de la saga va a estar llena de acción y va a explorar aún más el multiverso de Spider-Man, mostrando versiones alternativas del héroe.

Spider-Man: Beyond the #Spiderverse llega exclusivamente a cines el 3 de junio del 2027. pic.twitter.com/NuRiG4XYBv — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) April 1, 2025

En la CinemaCon, Sony presentó avances exclusivos de la película, donde se mostraron escenas de Miles Morales enfrentando versiones malvadas de Spider-Man de otras realidades, Gwen Stacy formando una nueva alianza de héroes arácnidos, y Miguel O’Hara en una espectacular batalla contra un enemigo desconocido.

Aunque todavía faltan más de dos años para que salga, los fans ya están súper emocionados por el final épico de la trilogía que empezó con "Spider-Man: Into the Spider-Verse" en 2018 y siguió con "Spider-Man: Across the Spider-Verse" en 2023. La emoción por la próxima aventura de Miles Morales y todo el del multiverso arácnido sigue creciendo entre los seguidores.

